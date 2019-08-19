Ryanair продаёт билеты из Одессы в Будапешт за 9 евро

Ирландский лоукостер Ryanair в конце октября запустит рейс из Одессы в столицу Венгрии. Авиабилеты от 9 евро уже есть в продаже.

Об этом сообщает LowcostAvia.

«С 29 октября авиакомпания Ryanair начнёт полеты по направлению Одесса–Будапешт», – говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 15:25, из Будапешта – в 12:05. Продолжительность полёта составит около двух часов.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании по цене от 9 евро в одну сторону и от 19 евро туда-обратно.

Как сообщала Одесса News, 19 июня Международный аэропорт «Одесса» принял первый рейс известной авиакомпании Ryanair из польского Кракова.

Таким образом, в Ryanair уже запланировано 7 рейсов из Одессы:

Одесса — Краков с 16 июня

Одесса — Вроцлав с 29 октября

Одесса — Катовице с 29 октября

Одесса — Берлин с 28 октября

Одесса — Познань с 30 октября

Одесса — Гданьск с 29 октября

Одесса — Будапешт с 29 октября