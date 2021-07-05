В аэропорту Познани объяснили, почему 30 пассажиров не попали на рейс в Одессу

Более 30 пассажиров с выкупленными билетами в субботу, 3 июля, не смогли сесть на самолёт авиакомпании Ryanair сообщением Познань-Одесса.

Представитель аэропорта «Лавица» в Познани Блажей Патрин подтвердил Укринформу, что инцидент имел место, отметив, что его вероятной причиной является опоздание пассажиров на посадку.

«На данный момент мы ещё окончательно выясняем ситуацию. Но предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу (гейту), из которого должны были улететь», — заявил Патрин.

Он добавил, что за сложившуюся ситуацию с пассажирами этого рейса отвечает авиакомпания Ryanair. В то же время менеджмент аэропорта сейчас подробно её изучает, в частности, просматривая данные видеомониторинга.

Вместе с тем, представитель не подтвердил информацию, что кто-то из экипажа самолёта в какой-либо форме употреблял вульгарные выражения в отношении пассажиров этого авиарейса, как об этом сообщали местные польские СМИ.

В частности, издание epoznan.pl со ссылкой на неназванных свидетелей инцидента информировало, что один из пилотов рейса FR6705 Познань-Одесса не впускал более 30 пассажиров на посадку на самолёт и якобы выкрикивал слова «геть» и что, мол, он здесь «король самолёта».

Самолет Ryanair с часовым опозданием в субботу вылетел в Одессу без этих более 30 пассажиров.

Как сообщала Одесса News, авиасообщение Познань-Одесса недавно было восстановлено ​​после приостановления по причине локдауна в начале пандемии коронавируса в марте прошлого года.

Познань и Великопольское воеводство является одним из центров наибольшего скопления украинцев, проживающих и работающих в Польше.

По разным подсчётам, в Польше сейчас находится более миллиона граждан Украины.