В Одессе открыли памятный знак в честь репрессированных священников

11 ноября ко Дню Национального праздника независимости Польши в Одессе, на пересечении улиц Заньковецкой и Балковской, открыли памятный знак в честь находившегося на этом месте римско-католического костёла Святого Климента, уничтоженного в 1936 году, а также в честь репрессированных священнослужителей Одессы.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, Генеральный консул Республики Польша в Одессе г-жа Катажина Солек, ординарий Одесско-Симферопольской диецезии епископ Станислав Широкорадюк и другие священнослужители, представители Союза поляков и общественных организаций, — сообщается на официальном сайте города.

«Очень символичным стало открытие в этот день памятного знака. Он показывает, насколько переплетается история Одессы и Польши. Восстанавливая историческую справедливость, мы говорим, что на этом месте когда-то был храм. Да, было время, когда боролись не только с католиками, но и со всеми верующими. Сегодня мы, восстанавливая по крупицам нашу историю, показываем то многообразие Одессы, которым она всегда отличалась», – подчеркнул, выступая на открытии памятного знака, Геннадий Труханов.

Городской голова отметил, что весной планируется провести благоустройство вокруг памятного знака – нового места на туристической карте Одессы.

Кстати. На территории Одессы находилось большое поселение поляков – более 17 000 человек. Первый костёл в Одессе появился на ул. Екатерининской, впоследствии — на ул. Гаванной. С увеличением диаспоры в 1892 году градоначальнику Одессы Григорию Маразли поступило обращение об открытии костёла на месте, на котором сегодня стоит дом №11 по ул. Заньковецкой.

В 1903 году был заложен первый камень, и уже в 1906 году строительство костёла Святого Климента было завершено. Это был уникальный храм с великолепной неоготической архитектурой. Его вместимость превышала 4 тысячи человек. Внутри размещалось 7 отдельных алтарей. Среди общей панорамы города здание выделял красный цвет кирпича и две башни колокольни высотой 64 метра. По своей планировке храм напоминал знаменитый на весь мир Кёльнский собор.

В 1920 году костёл был закрыт, в 1922 году были изъяты все ценности, а в 1936 году храм был взорван.

Как сообщала Одесса News., 23 октября на ул. Княжеской, 27 в Одессе состоялось открытие памятного знака писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Алексеевичу Бунину.

Фото: «Одесса»