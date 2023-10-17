В Польше закончили подсчёт результатов голосования в парламент

Государственная избирательная комиссия Польши к 10.00 17 октября подсчитала голоса со всех 31 497 участков (или 100%) на парламентских выборах, состоявшихся 15 октября.

Данные опубликованы на сайте ГИК Польши, пишет издание ГОРДОН.

На выборах в Сейм (нижнюю палату парламента) лидирует правящая партия «Право и справедливость», которую возглавляет действующий вице-премьер Ярослав Качиньский. За политическую силу проголосовали 35,38% избирателей.

На втором месте – оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьера Польши и экс-главы Европейского совета Дональда Туска. Её поддержали 30,70% избирателей.

Также в Сейм проходят блок «Третий путь» (14,40%), партия «Левые» (8,61%) и ультраправая «Конфедерация» (7,16%).

Таким образом, несмотря на победу, партии «Право и справедливость» не хватает голосов для самостоятельного формирования большинства и, следовательно, нового правительства.

Как уточняет польское издание OKO.Press, представители других партий, которые проходят в парламент (в том числе «Конфедерации»), в ночь выборов заявляли, что не намерены вступать в переговоры о создании коалиции с «ПиС». Наиболее вероятным сценарием остаётся формирование коалиции при участии «Левых», «Третьего пути» и «Гражданской коалиции».

На выборах в верхнюю палату парламента – Сенат – первое место по итогам подсчёта 100% бюллетеней занимает «Право и справедливость» (34,81%), на втором месте «Гражданская коалиция» с 28,91% голосов. Далее следуют «Третий путь» (11,50%), «Конфедерация» (6,75%) и «Левые» (5,29%).

ёКак сообщает RMF24, «Право и справедливость» потеряет более десятка мест в Сенате. Партия получит 34 места, в то время как при этом созыве у не было 48 представителей. Таким образом, решающее преимущество в верхней палате получила объединённая оппозиция, представленная 66 сенаторами.

В ходе выборов в Сейм поляки выбирали 460 парламентариев и 100 сенаторов.

Явка на парламентских выборах составила 74,38%, что является абсолютным рекордом в новейшей истории Польши.

Кстати. Первое заседание нового состава Сейма должно состояться не позднее, чем через месяц после проведения выборов (то есть до 14 ноября). На этом заседании действующее правительство Польши во главе с Матеушем Моравецким должно подать в отставку, после чего президент Анджей Дуда должен будет внести на рассмотрение парламента кандидатуры нового кабмина. Если кандидатура главы государства не получит необходимой поддержки, право номинации премьера и министров перейдёт к Сейму.

Одесса News информировала, что встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН 19 сентября 2023 года не состоялась.

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