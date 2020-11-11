В Средиземном море столкнулись греческий и турецкий корабли, есть погибшие

В результате столкновения турецкой рыбацкой лодки с танкером, который шёл под греческим флагом, в северо-восточной части Средиземного моря, возле района Караташ провинции Адана, четыре человека погибли, ещё один считается пропавшим.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на информацию, распространённую береговой охраной ВМС Турции.

«11 ноября 2020 года в 05.50 (06.50 по киевскому времени — ред.) в провинции Адана, районе Караташ, в 15 морских милях от побережья, столкнулись танкер с греческим флагом и рыболовецкое судно под турецким флагом», — сообщила береговая охрана.

В результате инцидента рыбацкая лодка перевернулась. На место инцидента были немедленно направлены 3 лодки и водолазная группа береговой охраны.



«Были найдены тела 4 из 5 человек, находившихся на рыбацкой лодке, один человек пропал», — указано в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года старинный шотландский пароход «Waverly Steamer», который осуществлял экскурсионные рейсы, врезался во время швартовки в причал, из-за чего 17 его пассажиров были травмированы.