В Шотландии старинный пароход врезался в причал, 17 пострадавших

Старинный шотландский пароход «Waverly Steamer», который осуществлял экскурсионные рейсы, врезался во время швартовки в причал, из-за чего 17 его пассажиров были травмированы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Scotsman.

«Инцидент произошёл в четверг около 17:00 на острове Арран. На борту судна были 213 пассажиров и 26 членов экипажа», — говорится в сообщении.

Пароход «Waverley Steamer» был спущен на воду в 1947 году и, как утверждается, является последним функционирующим пароходом с гребными колёсами в мире. Сейчас он используется для морских экскурсий вдоль побережья Шотландии.

Отмечается, что причиной жёсткой швартовки мог стать сильный ветер и бурные волны. Очевидцы утверждают также, что пароход врезался в причал, словно на полном ходу.

От сильного удара многие люди упали — как те, кто стоял на ногах, так и те, кто сидели, 17 при этом получили травмы различной тяжести. На место прибыли службы чрезвычайных ситуаций — спасатели и медики, в том числе вертолёт. Сколько людей серьёзно травмированы, не сообщается.

Нос парохода подвергся заметным повреждениям, на ближайшее время судно прекратит экскурсии из-за необходимости ремонта.

Издание отмечает также, что инцидент произошёл всего лишь через месяц после реставрационных работ, длившихся на пароходе около года. На его восстановление пожертвовали средства 8 тысяч человек, а ещё около 1 миллиона фунтов предоставило правительство Шотландии.

Кстати. «Waverley Steamer» внесён в реестр Национального исторического флота — реестра исторических судов и считается судном особой национальной значимости. Пароход с 1975 года используется с осторожностью, как имеющий историческую ценность. Ежегодно экскурсии на его борту посещают в среднем 130 тысяч человек.

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