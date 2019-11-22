При посадке в аэропорту Одессы турецкий самолёт подломил шасси

У самолёта, который прибыл 21 ноября в Одессу из Стамбула, во время приземления подломилась передняя стойка шасси.

Пассажиров эвакуировали, информирует Международный аэропорт «Одесса» на своей странице в Facebook.



«Сегодня, 21 ноября, в 20:55 рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП, подломил переднюю стойку шасси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все 136 пассажиров эвакуированы.

В связи с этим аэропорт «Одесса» приостановил выполнение полётов до 01:00.

По данному факту проводится расследование.

Фото: Максим Болдин/Думская