В Одессе состоялось заседание штаба по ситуации с танкером «DELFI»

Сегодня, 20 августа, состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня (в результате аварии грузового судна «DELFI»).

Как сообщает официальный сайт города, заседание прошло под председательством первого заместителя Одесского городского головы Сергея Подгайного, назначенного руководителем работ.

Отмечается, что члены штаба заслушали доклад начальника штаба по ликвидации последствий аварии — заместителя начальника по операционной деятельности Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Дениса Карпова.



В ходе доклада Карпов проинформировал, что план производства работ по подъёму танкера «DELFI» с мели разбит на этапы: подготовительные работы, постановка судна на киль и дальнейшая его буксировка в порт.

На сегодняшний день подготовительные работы выполнены на 70%.



Одесса News писала, почему судовладелец Delfi пытается в суде блокировать поднятие танкера.

Фото: Одесса News\Александр Александров, «Одесса»

Видео: «Одесса»