С 20 августа в Одессе усилены ограничения в общественном транспорте

В связи с включением Одессы в «жёлтую зону» по Covid-19 и усилением противоэпидемиологических ограничений трамваи и троллейбусы КП «Одесгорэлектротранс» перевозят только сидячих пассажиров.

Такой же режим действует и в маршрутных автобусах, сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что на маршрутах работают т.н. посадочные команды, которые на узловых остановках проводят профилактическую работу с пассажирами, разъясняют важность новых требований.



«В городском транспорте продолжает действовать масочный режим. На конечных остановках в транспортных средствах проводят дезинфекцию салона», — говорится в сообщении.



Одесская мэрия просит не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию 1-1,5 метра с целью предупреждения и недопущения распространения в городе острой инфекции СOVID-19.

Как сообщала Одесса News, на утро 20 августа в Одессе зарегистрированы 2 096 случаев COVID-19 (+65 за последние сутки).

Фото: «Одесса»