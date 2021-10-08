На выходных изменятся маршруты городского транспорта в Одессе: где и почему

В связи с проведением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Черняховского временно будет закрыто движение автотранспорта и общественного транспорта по этой улице в Одессе с 04:00 9 октября до 22:00 10 октября.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Так, изменения коснутся таких маршрутов:

Троллейбусный маршрут № 7:

— в направлении движения к ул.Л.Толстого — от 5 ст.Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул.Сегедскую, просп. Гагарина, ул. Шевченко и далее по маршруту;

— в направлении движения к ул. Архитекторской — от ул. Пироговской на ул.Канатную, ул.Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., Адмиральский проспект и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут № 9:

— в направлении движения к ул. Ришельевской — от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул.Сегедскую, просп. Гагарина, ул. Шевченко и далее по маршруту;

— в направлении движения к ул. Инглези — от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул.Среднефонтанскую, ул.Пироговскую, ул.Канатную, ул.Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст.Фонтанской дор., Адмиральский проспект и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 115:

— в направлении движения к Аркадии — от ул.Шевченко на пл.Десятого апреля (конечная остановка);

— в направлении движения к пос. Сахарному — от пл.Десятого апреля на ул.Шевченко и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 146:

— в направлении движения к ул.Давида Ойстраха — от ул.Чубаевской на ул.Посмитного, ул.Генуэзскую, пл. Десятого апреля, просп.Шевченко и далее по маршруту;

— в направлении движения к ул.Вильямса — от ул.Шевченко на пл.Десятого апреля, ул. Генуэзскую, ул. Посмитного, ул.Чубаевскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 185:

— в направлении движения к Соборной площади — от 5 ст.Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул.Сегедскую, просп.Гагарина, ул.Шевченко и далее по маршруту;

— в направлении движения к 411-й батарее — от ул.Шевченко на ул.Гагарина, ул.Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 242:

— в направлении движения к ул.Паустовского — от 5 ст.Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул.Сегедскую, просп.Гагарина, ул.Шевченко и далее по маршруту;

— в направлении движения к Больнице водников — от ул.Шевченко на ул.Гагарина, ул.Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст.Фонтанской дор. и далее по маршруту.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается начатый в марте капитальный ремонт улицы Черняховского. Работы планировалось завершить в августе 2021 года.



Фото: Александр Александров/Одесса News

Видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod