В Одессе продолжается капитальный ремонт улицы Черняховского

В Одессе продолжается начатый в марте капитальный ремонт улицы Черняховского.

Как передаёт корреспондент Одесса News, сегодня проводился ремонт на участке от 5-й станции Большого Фонтана до Маршала Говорова: идёт замена дорожного покрытия.

В ходе проведения ремонтных работ будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие 11 434 кв.м проезжей части и 7 565 кв.м тротуарного покрытия. Тротуары будут вымощены плиткой по аналогии с мощением на улицах Преображенской, Софиевской и спуске Маринеско.

По информации нашего фотокора, от Маршала Говорова до площади 10 Апреля идут подготовительные работы по уборке бордюрного камня и замены плитки.

Тем, кто хочет добраться до площади 10-го Апреля, лучше выбирать альтернативные маршруты, поскольку от 5-й станции Большого Фонтана начинается пробка.

Как ранее сообщала Одесса News, заказчиком работ выступает Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Планируемый срок окончания работ — август 2021 года.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod