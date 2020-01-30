Одесса попала в топ-20 городов мира с большими дорожными «пробками»

Одесса заняла 18-е место в антирейтинге городов с затруднённым дорожным движением Traffic Index.

Результаты опубликованы нидерландской компанией TomTom, создающей навигаторы и программное обеспечение к ним.

Рядом с Одессой в рейтинге расположились ирландский Дублин и польский Лодзь.

Перегруженность дорог в Одессе достигает 47%. Это всего лишь в полтора раза ниже, чем в городе-лидере антирейтинга — индийском городе Бангалор.

В антирейтинг также попали Киев, Харьков и Днепр. Они заняли 12, 29 и 47 место соответственно.

Как сообщала Одесса News, в Одессе рассматриваются варианты строительства дороги «Хаджибей-2», которая призвана обеспечить отведение потока большегрузного транспорта в морской порт с городских дорог общего пользования, а также обеспечить альтернативный въезд в порт.