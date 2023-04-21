Одеська королева шашок очолила обидва існуючі міжнародні рейтинги

Всесвітньо відома спортсменка з шашок, одеситка Вікторія Мотрічко очолила обидва існуючі міжнародні рейтинги.

Про це Вікторія розповіла ексклюзивно кореспонденту Одесса News.

Подякувавши за вітання, Вікторія сказала, що їй «приємно очолити обидва існуючі міжнародні рейтинги».

«Лідерство у бліц-рейтингу я утримую з 2020 року. А у класиці лише вдруге піднялась на вершину, вперше з жовтня 2017 року. Сильно не тішусь поточними реаліями, працюю та готуюся до чемпіонату світу у Кюрасао (острів у Карибському морі, що належить Нідерландам, — ред.) наприкінці вересня, — повідомила спортсменка.

Вікторія переймається останніми рішеннями Міністерства молоді та спорту Украиїни, яке заборонило українським спортсменам брати учать у турнірах, якщо в них змагатимуться представники Росії та Білорусі.

«План підготовки для чемпіонату світу сформований, але поки незрозуміло, правда, як він може бути скоригований через заборону Мінмолодьспорту грати в турнірах, де можуть брати участь спортсмени Російської Федерації та Республіки Білорусь. Міжнародна федерація шашок призупинила членство федерацій шашок цих країн, тому в офіційних стартах участь їхніх спортсменів неможлива. Але низка етапів Кубків світу чи інших міжнародних турнірів на розсуд організаторів може допускати індивідуальних гравців».

Як повідомляла Одесса News, в березні 2023 року Вікторія Мотрічко повернулась з італійської Верони з перемогою на Міжнародному опен-турнірі.

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