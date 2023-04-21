В Киеве прошёл Международный саммит городов и регионов, кто представлял Одессу

Состоявшийся 20 апреля в Киеве Международный саммит городов и регионов, объединил региональные и местные власти Украины и всего мира, международные правительственные и неправительственные организации ради партнёрства и налаживания прямых контактов между украинскими и иностранными общинами.

Как сообщает пресс-служба ООГА, Одесскую область на Саммите представляли и. о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков, заместитель председателя Одесской ОГА Роман Григоришин, председатель Одесского облсовета Григорий Диденко, Одесский городской голова Геннадий Труханов и Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

«Цель Саммита и Конгресса очень проста и сложна одновременно: широчайшая коалиция органов местного самоуправления, мэров городов, регионов и областей стран мира – в поддержку Украины. И сегодня, здесь от Одесской области, к совместной работе присоединились вместе с руководством нашего государства, представители как исполнительной власти, так и законодательной. Поэтому убеждён, что его результаты станут определяющими для всех общин Одесщины», — отметил Борис Волошенков.

Саммит открыл Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к участникам Саммита вместе с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Рад приветствовать здесь всё наше государство, всю Украину – все наши прекрасные города и сёла, наши крепкие общины, представленные в Конгрессе местных и региональных властей Украины. Этим саммитом мы открываем новый уровень взаимодействия на площадке Конгресса. Это взаимодействие между нашими общинами, общинами Украины и общинами других уважаемых государств – наших партнёров, которых мы очень высоко ценим. Тех, кто, как и все украинцы, ценит самое главное – свободу и важное, действенное местное самоуправление», — сказал в воём выступлении Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля в рамках прошедшего в Киеве Международного саммита городов и регионов, исполняющий обязанности главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков подписал Декларацию о намерениях усиления дружеских и партнёрских отношений и приложения необходимых усилий для дальнейшего расширения и углубления долгосрочного сотрудничества в области экономики, торговли, науки, технологий, спорта, здравоохранения, культуры и других сферах деятельности с Поморским воеводством Польши и Меморандум о взаимопонимании с местными властями Региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (Франция).

Фото: ООГА, ОПУ

Видео: ОПУ

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