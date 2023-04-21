В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Курдогло, светлая память

17 марта на фронте при выполнении боевого задания погиб боец одесской 126-ой отдельной бригады территориальной обороны Николай Курдогло.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Старшему солдату Николаю Курдогло было 32 года.

Отец защитника поделился обстоятельствами гибели сына: военный с побратимом подорвались на мине.

Николай отправился служить добровольно с первого дня полномасштабной войны. Попал в ряды 126-й бригады территориальной обороны, которая дислоцируется в Одессе. Получил позывной «Асман». Мотивация у мужчины была сильной, вспоминает сестра погибшего Зинаида: «Он мне так говорил: «Сестра, я давал присягу. Я иду защищать свою Родину, свою семью и свою дочь, своих детей».

Из родного села Подгорного Тарутинского района Одесской области приехали близкие и односельчане, чтобы провести бойца в последний путь. Николая Курдогло похоронили в Одессе на Западном кладбище.

Без мужа осталась жена, без отца — двое малолетних детей.

Как сообщала Одесса News, 19 апреля 2023 года на стадионе «Черноморец» в Одессе прошла церемония прощания с активным участником Революции Достоинства на Майдане, активным болельщиком «моряков» Сергеем Федыком, погибшим 25 марта, защищая страну, под Бахмутом.

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Сектор военных захоронений на Западном кладбище в Одессе

Фото: 126-я бригада теробороны г.Одесса, Суспільне Одеса

Видео: Суспільне Одеса

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