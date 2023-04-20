В бою за Украину погиб одессит Сергей Федык, светлая ему память

19 апреля на стадионе «Черноморец» в Одессе прошла церемония прощания с активным участником Революции Достоинства на Майдане, активным болельщиком «моряков» Сергеем Федыком, погибшим 25 марта, защищая страну, под Бахмутом.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на сообщение товарища погибшего героя Богдана Осинского.

В 2016 году Сергей добровольцем встал на защиту Украины в составе батальона «СИЧ», где служил до 2021 года.

С началом полномасштабного вторжения он снова взял в руки оружие и отправился защищать родную землю. Сражался в первых рядах в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Футбольные фанаты «Черноморца» и побратимы проводили бойца в последний путь, выстроившись коридором с зажжёнными файерами.

Как сообщала Одесса News, на фронте погиб младший сержант одесской 126-ой отдельной бригады территориальной обороны Игорь Балгамия с позывным «Фаст».

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

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Фото: Укринформ

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