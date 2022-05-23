Сегодня в Украине отмечают День морской пехоты – профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооружённых сил Украины.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил морских пехотинцев с Днём морской пехоты в Facebook.

«Штормовые береты с доблестью и честью прошли испытания на прочность в районах проведения Антитеррористической операции и операции Объединённых сил. С началом полномасштабного вторжения морские пехотинцы одними из первых встречали вражеские колонны и ценой собственных жизней останавливали их продвижение в глубь страны. Честь и хвала им за это и низкий поклон от всего украинского народа», — написал Наев.

Командующий Силами обороны подчеркнул, что сейчас морские пехотинцы защищают не только нашу страну, но и весь мир от произвола международного терроризма.

Морские пехотинцы заставляют волноваться не только Чёрное море, но и каждого врага, который ступает на украинскую землю, говорится в поздравлении Государственной пограничной службы в Теlegram по случаю Дня морской пехоты.

«Они заставляют волноваться не только Чёрное море, но и каждого орка, который ступает на украинскую землю. «Верные всегда» – доказывают делами, а не только словами», — подчеркнули в ГПСУ.

В день праздника к пехотинцам обратился командующий Военно-Морскими Силами ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

«Пятый год мы отмечаем День морской пехоты Украины на государственном уровне. Сегодня – в боях с российскими оккупантами за нашу свободу и независимость, фактически – за жизнь наших матерей, женщин и детей, за само существование украинского народа и свободной Украины. Наша морская пехота встретила полномасштабное вторжение врага на самых сложных участках – Крымских перешейках, на острове Змеиный, в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях. В этих ожесточённых боях российские войска почувствовали – в Украине их ждут не цветы, как им рассказывало их руководство, а жёсткое сопротивление украинцев и уничтожение захватчиков.

А трёхмесячная оборона Мариуполя, сковывающая значительные силы противника, стала признанным всем миром образцом стальной стойкости окружённого, но несокрушимого гарнизона.

Государство и украинский народ высоко ценят боевые заслуги морских пехотинцев. За мужество и героизм в боях с агрессором семи морским пехотинцам присвоено звание Героя Украины, высоких государственных наград Украины удостоено 788 морских пехотинцев, из них 116 посмертно. Мы склоняем головы, чествуя подвиги героев, сложивших свою жизнь за Украину, защищавших матерей, женщин и детей. Память, честь и искренняя благодарность – это то, что живёт и будет всегда жить в наших сердцах и сердцах всех наших соотечественников.

Я благодарю каждого, кто в 2014 году во время оккупации не изменил своей стране и «Верный всегда» воюет за свободу и независимость Родины. Вы стали основой возрождения национальной морской пехоты, умножили славу воинов трёх стихий в боях антитеррористической операции, операции Объединённых сил. Навеки вписаны в историю Украины и национального войска мужество и героизм морской пехоты в боях в районе Гранитного, Талаковки, Мариуполя, Лебединского, Павлополя, Широкиного, Волновахи, Угледара, Докучаевска и многих других мест.

Благодарен всем, кто после 24 февраля 2022 года пришёл в военные части морской пехоты из оперативного резерва, запаса или по мобилизации, присоединился к сообществу воинов в штормовых беретах и ​​принял на себя ответственность быть образцом на поле боя. Ваши патриотизм и отвага, честь и верность, мужество и сила защищают от русского нашествия миллионы украинских семей. Верю в морскую пехоту Украины, в вашу несгибаемость, верность и профессионализм.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, согласия и благополучия. Делайте морскую пехоту, флот и Украину ещё более мощными и сильными так, как вы это умеете. Вместе мы победим! Слава морской пехоте Украины!»

Для справки. День морской пехоты – профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооружённых сил Украины. Он установлен в 2014 году, и в 2014—2017 годах отмечался 16 ноября. Со временем дата празднования 23 мая была установлена ​​с 2018 года Указом Президента Украины №145/2018 «О Дне морской пехоты Украины».

Как сообщала Одесса News, Алексей Неижпапа в мае 2022 года встретился с членом Палаты представителей США Викторией Спартц.

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