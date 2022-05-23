«Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги благодаря нашему Зинченко

Футбольный клуб «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2021/2022.

Об этом сообщается в Twitter АПЛ.

Команда на одно очко опередила «Ливерпуль».

В финале 22 мая «Манчестер Сити» сыграл с клубом «Астон Вилла» и победил со счетом 3:2. «Манчестер Сити», к середине второго тайма проигрывал 0:2 «Астон Вилле» в родных стенах и, казалось, может упустить чемпионство. Золотые голы для «Манчестер Сити» были забиты всего за 5 минут: дубль Гюндогана и гол Родри. Команда Гвардиолы отыгралась с 0:2.

Защитник «Манчестер Сити», украинский футболист Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме и принял прямое участие в победе. Он, обыграв соперника, отдал результативную передачу Родри, который и забил решающий гол в ворота «Астон Вилла».





В итоге, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне 2021/22.

Александр Зинченко, который стал обладателем кубка вместе с «МанСити», после победы накинул на плечи украинский флаг. Позже он завернул в него футбольный трофей.

Зинченко после матча рассказал о желании привезти трофей АПЛ в Украину:

«Это незабываемые эмоции для меня, для каждого украинца. Они сейчас страдают из-за российской агрессии в моей стране. Я очень горжусь тем, что я украинец. Хотел бы однажды привезти этот титул в Украину, потому что украинцы этого заслуживают. Поддержка команды значит для меня всё. Готов умереть за этих людей, за эту поддержку. Очень ценю то, что они сделали для меня в этот период, который был самым трудным в моей жизни. Я никогда этого не забуду. На самом деле, сначала я даже не очень много думал о футболе из-за того, что происходит в моей стране. Но благодаря поддержке, которую я получил в это время, мы это сделали. Вот всё, что я могу сказать. Надеюсь, что мы продолжим так же. Этот замечательный клуб заслуживает всего».

Как сообщала Одесса News, футбольный клуб «Черноморец» планирует выступать в украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23.

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