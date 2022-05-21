Футбольный клуб «Черноморец» планирует выступать в украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23. Главный тренер одесситов Роман Григорчук продолжит работу с командой.

Как сообщает Sportarena, также ФК «Черноморец» планирует вернуть всех подписанных зимой легионеров, которые впоследствии ушли в аренду в другие клубы.

Структура собственности, скорее всего, останется неизменной. Формально клуб будет принадлежать Леониду Климову, а фактически финансировать его будут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

В «Черноморце» считают, что новый сезон Премьер-лиги может стартовать 13-20 августа, а матчи будут проводиться в турецкой Анталии.

Для справки. Сезон 2021/22 в украинском футболе был досрочно завершён из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как сообщала Одесса News, футбольный клуб «Черноморец» в мае 2022 года вместе с гуманитарным волонтёрским центром помощи беженцам провёл встречу с детьми из горячих точек Украины.

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