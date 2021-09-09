Лома отдыхает на родине в ожидании ответственного матча

Бывший чемпион мира в весовых категориях до 57 кг, до 59 кг и до 61 кг, уроженец Белгород-Днестровского Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поделился с пользователями Instagram информацией своего времяпровождения.

Василий отдыхает в Украине, на Дунае. На видео Василий показал, как рассекает дунайские просторы на своём шикарном катере.

Как сообщала Одесса News, последний раз Василий Ломаченко выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно выиграл с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO). Следующий бой планируется ориентировочно на 11 декабря, возможный соперник — Ричард Комми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.