Компания «Квартал-Концерт» представит в Одессе новый формат интеллигентного отдыха

Лидер индустрии юмора — компания «Квартал-Концерт» — собрала лучших комиков страны и организовала для одесситов и гостей города вечера юмора, основанного на реальных событиях.

STAND UP КЛУБ — формат стендап-вечеринок, на которые не стыдно пригласить свою половинку, друзей, коллег, шефа и даже родителей. Личные переживания комиков, смешные жизненные ситуации и интеллигентное чувство юмора объединяются в одном выступлении.

Выступят:

Бекир Мамедиев — крымский татарин и киевский романтик. Победитель шоу «Рассмеши комика»

Коля Зырянов — один из лучших стендаперов Днепра. Победитель шоу «Рассмеши комика», участник «Открытого микрофона» на ТНТ

Кирилл Мазур — самый молодой участник нового формата в духе «STAND UP». Но его шутки давно уже у всех в сознании. Также с успехом Кирилл неоднократно выигрывал главный приз в шоу «Рассмеши комика», участник «Гуднайт_клуб» на «1+1»

Никита Шевчук — победитель шоу «Рассмеши комика», участник легендарной команды КВН «Одесские Манси», участник «Гуднайт_клуб»

Денис Кораблёв — наиболее прямолинейный и честный стендапер. Участник сообщества «Comedy Club UA», шоу «Комик на миллион» на телеканале «ICTV», проекта «Стендапер» на «НЛО TV» и «Гуднайт_клуб» на «1+1»

Настя Дерская — единственная девушка в команде, с ярким и самобытным стилем юмора. Победитель «Рассмеши комика», Best comedian Independent «Stand up» festival 2019. Лучший комик второго «Stand Up» фестиваля в Одессе.

Цена билетов от 250 до 450 гривен. Их можно купить здесь.

Дата проведения: 21 августа, пятница.

Начало в 20 часов.

Место встречи: Летняя концертная арена «Морвокзал»