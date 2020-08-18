COVID-19 в Украине: за сутки 1 616 новых заболевших, 27 умерших

В Украине по состоянию на 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 616.

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 27 новых летальных случаев.

Всего в Украине зарегистрировано 2 116 смертей от COVID-19. Выздоровели — 48 925 пациентов. Болеют — 43 395.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской области — 204, Львовской — 181, Черновицкой — 172, Ивано-Франковской — 169.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 18 августа Украина занимает 31-е место в мире в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.