В больницах Одессы работает круглосуточная справка по COVID-19

В больницах Одессы по COVID-19 работает круглосуточная справка.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесского горсовета.

По размещённым Департаментом номерах справочных телефонов отделений городских больниц Одессы, проводящих госпитализацию пациентов с COVID-19, родственники в круглосуточном режиме могут получить справку о состоянии здоровья пациентов и другую необходимую информацию.

Номера справочных телефонов опорных стационаров Одессы по COVID-19:

Городская клиническая инфекционная больница:

— приёмное отделение — (048) 723-43-04.

Городская клиническая больница №1:

— отделение 1, ординаторская — (048) 793-73-18;

— отделение 1, реанимация («красная зона») — (048) 793-73-20;

— отделение 1, манипуляционная («красная зона») — (048) 793-73-21;

— отделение 2 («красная зона») — (048) 793-73-36.

Городская больница №5:

— «зелёная зона», Лидерсовский б-р, 11 —: (096) 202-49-08;

— смотровая, Лидерсовский б-р, 11 — (096) 202-41-68;

— реанимация, Лидерсовский б-р, 11 — (096) 204-24-14;

— «зелёная зона», ул. Троицкая, 37 — (096) 345-39-74;

— смотровая, ул. Троицкая, 37 — (096) 076-37-59;

— реанимация, ул. Троицкая, 37 — (096) 348-30-91.

Городская клиническая больница №10:

— приёмное отделение, ординаторская — (067) 294-72-86;

— провизорские палаты, отделение COVID-19 (2-й этаж) — (067) 285-38-19;

— реанимация (3-й этаж) — (067) 294-72-09.

Детская городская клиническая больница №3:

— приёмное отделение — (063) 63-62-298;

— диагностическое боксированное отделение — (063) 66-81-645;

— педиатрическое отделение (1-й этаж) — (063) 66-81-649;

— педиатрическое отделение (3-й этаж) — (063) 66-81-756;

— отделение интенсивной терапии — (063) 66-81-643;

— администрация — (063) 63-62-268.

Также продолжает работу круглосуточная «горячая линия» по вопросам COVID-19 при городском Центре неотложной медицинской помощи:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

По сообщению Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 13 января в Одессе зарегистрированы 34 465 случаев COVID-19, в т.ч. за последние сутки — 283.

По данным на 13 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 164 пациента с COVID-19, из них 41 человек в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 123 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19.

39 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 12 человек — в ГКБ №10, 70 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 12 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 334 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей (четыре девочки и два мальчика), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 1 038 жителей Одессы, продолжают болеть 6 726 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 514 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.