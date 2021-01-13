Коммунальные службы Одессы борются со снегопадом

13 января около 3:00 в Одессе начался мокрый снег, который перерос в снегопад. Сотрудники коммунальных предприятий и служб города, несшие дежурство, оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды.

Как сообщается на официальном сайте города, КП «Городские дороги» вывело на улицы 104 единицы техники и 311 человек личного состава: началась посыпка основных улиц и спусков, а затем их расчистка.

Кроме того, ночью работники всех жилкоммунсервисов города приступил к очистке тротуаров.

В настоящее время погодные условия остаются сложными: синоптики информируют, что снег будет идти до 14:00.

Отмечается, что в уборке города принимает участие 1 071 сотрудник «ЖКС», дополнительно привлечено 10 единиц техники, по состоянию на 9:00 использовано 1 460 тонн песчано-солевой смеси.

На дорогах сохраняется проезжаемость. Все трамвайные и троллейбусные маршруты КП «Одесгорэлектротранс» работают в штатном режиме.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров, «Одесса»