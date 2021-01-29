Из-за непогоды в Одесской области заблокирован проезд к 9 населённым пунктам

Вечером 28 января в Одесской области из-за непогоды остаётся заблокированным проезд к девяти населённым пунктам.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 20:00 высота снежного покрова в Одесской области составляла около 20-25 сантиметров. Из-за непогоды запрещено движение по дорогам М-15 «Одесса-Рени» и М-16 «Одесса-Кучурган», также закрыты все дороги местного значения. Кроме того, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась большая пробка. Проезд отсутствует в населённые пункты в Одесском (1), Белгород-Днестровском (6) и Березовском (2) районах Одесской области», — говорится в сообщении.

Из-за осложнения погодных условий и работы снегоуборочной техники временно запрещено движение легкового автотранспорта по автодороге М05 Киев-Одесса.

В южных и центральных районах Одесской области из-за сильных снегопадов обесточены 160 населённых пунктов.

Подразделениями ГСЧС всего с 26 января осуществлено 73 выезда на вытаскивание автотранспортной техники из снежного плена и расчистки дорог. Всего за период непогоды вытащено 517 единиц автотранспорта, из них: легковых — 308, грузовики — 68, автобусов — 45, кареты скорой медицинской помощи — 6. В опасных ситуациях оказана помощь 1 099 человек, из них 13 детям.

Для размещения людей, освобождённых из снежных заносов, оснащены пункты обогрева: стационарные (Беляевский район, с. Васильевка, здание местной амбулатории и Татарбунары, ул. Центральная, 38, гостиница); передвижной (с. Монаши Белгород-Днестровского района); пункт питания (Любашевский район, 306 км автодороги Одесса-Киев, отстойник грузового автотранспорта); пост наблюдения (Любашевский район, трасса Киев-Одесса, клеверный мост, поворот на Кировоград — Платоново).

На распиловку и уборку поваленных деревьев с проезжей части и придомовых территорий подразделения НСЧС привлекались 41 раз.

От ГСЧС к ликвидации последствий непогоды привлекались за вчерашний день 359 человек личного состава и 90 единиц техники.

Фото: Одесса News/Александр Александров, ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Видео: ГСЧС

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