В Одесской области в одном доме сгорели 2 человека

23 июля в 5:17 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в с.Новопетровка Николаевского района Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова установлено возгорание одноэтажного частного жилого дома. В 5:54 пожар локализован и в 08:24 ликвидирован на площади 40 м2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пожаре обнаружены двое погибших: хозяин дома 1980 г.р. и его сестра 1987 г.р.

Причины смерти, пожара и ущерб — устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, всего с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 37 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Любополь Лиманского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Саврань, Великая Михайловка.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области