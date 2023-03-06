Пожары в Одесской области в выходные дни: горели дома, склады, лавочки, поля

В прошедшие выходные дни одесскими спасателями зафиксировано несколько пожаров.

Детали происшествий описывает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 6 марта поздним вечером поступило сообщение спасателям о том, что в Киевском районе Одессы на улице Академика Вильямса горят деревянные лавочки для продажи овощей и рядом расположенный сигаретный киоск. В 23:01 пожар локализован и в 23:07 — ликвидирован на площади 20 м2. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники, 7 пожарных.

В этот же день 20 спасателей ликвидировали пожар на полях фильтрации площадью 5000 м² в Суворовском районе Одессы по улице Хаджибейская дорога. Горел камыш. Из-за невозможности подъезда и сильного порыва ветра тушение пожара происходило путём захлёстывания. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет.

Утром в воскресенье был пожар в 3-х этажной одесской гостинице по улице Садыковской. По прибытию на место спасателями было установлено возгорание частично 2-го, 3-го этажей и крыши здания. Из-за быстрого распространения огня и значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был ликвидирован на общей площади ~200 м². Пострадал гражданин 1997 года рождения, который в состоянии средней тяжести с ожогами верхних конечностей был госпитализирован. Вероятная причина пожара – «аварийный режим работы электросети». Убытки и детали устанавливаются. Всего было привлечено 10 единиц техники и 43 пожарных от ГСЧС Одессы.

В Березовском районе Одесской области 4 пожарника ликвидировали возгорание в жилом доме в селе Маркевичево по улице Ставковой. По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что горит домашнее имущество в комнате. Около полутора часов понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара, причиной которого стала неосторожность во время курения. Погибших и пострадавших нет.

Горело также складское помещение в городе Белгород-Днестровский. На открытой территории в 1500 м2 предприятия загорелись пенополистирольные плиты рядом с прицепом грузового автомобиля. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации пожара привлекались 33 спасателя из Одессы, а также пожарники местной пожарной команды сёл Шабо, Старокозачье, Тузлы.

В Белгород-Днестровском районе пожарные также спасли от уничтожения жилой дом в селе Великомарьяновка по улице Школьной. В результате пожара огнём повреждена крыша дома, уничтожены личные вещи. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрической сети.

Как сообщала Одесса News, 1 марта в Одесской области спасателями зафиксирован сильный пожар в Дунайском биосферном заповеднике и в жилом доме жителя Сараты Белгород-Днестровского района.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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