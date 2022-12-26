В бою за Украину погиб 24-летний житель Одесской области Карен Терзи, светлая память

В селе Новоелизаветовка Березовского района Одесской области простились с 24-летним защитником Кареном Терзи, погибшим на Херсонском направлении ещё в апреле.

Об этом сообщает Суспільне.

Карен погиб 3 апреля, но всё это время его тело находилось на оккупированной территории села Александровка Херсонской области. После его освобождения тело бойца вернули в нашу область.

До полномасштабной войны Карен был актёром и фотографом.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года на российско-украинской войне погибли два защитника Украины из города Южный Одесской области — главный сержант и командир стрелкового отделения 50-летний Станислав Годовенко и солдат 28-й отдельной механизированной бригады Сергей Чайковский.

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Фото: Суспільне

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