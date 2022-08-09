Марченко встретился с представителями «Международного медицинского корпуса»

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочую встречу с представителями организации «Международный медицинский корпус» (MedicalCorps).

Об этом сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

Отмечается, что заместитель директора по операционной деятельности Стипе Муслим и медицинский координатор Международного Медицинского корпуса Кашиф Ислам в разговоре с руководством Одесской ОВА подтвердили свои намерения по началу работ по оборудованию, согласно современным нормам, бомбоубежищ в больницах и обеспечению автономной работы артезианских скважин и установке систем фильтрации и очистки воды в медицинских учреждениях Одесского региона.

Кроме этого, участники встречи затронули вопросы обеспечения за счёт доноров Международного медицинского корпуса части сельских амбулаторий необходимым оборудованием и медикаментами. Отдельно отметили, что будет рассматриваться возможность оказания помощи недостроенным амбулаториям в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочую встречу с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Валери Гварниери.

Фото: ООВА/Facebook

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