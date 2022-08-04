Марченко встретился с руководителем Всемирной продпрограммы ООН

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочую встречу с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Валери Гварниери.

Об этом сообщается в Facebook на странице Одесской ОВА.

Во время встречи Валери Гварниери проинформировала Максима Марченко о работе одесского офиса и дальнейших планах Всемирной продовольственной программы по продолжению кампании по обеспечению продовольственными наборами в Одесском регионе.

По её словам в миссии уже разработана система, но важно наработать общий алгоритм действий для более эффективного сотрудничества именно с общинами Одесской области, учитывая, что задачей ВПП ООН также является поддержка местного бизнеса и наиболее уязвимых категорий.

«Мы оказываем гуманитарную помощь по всему миру. Основная наша программа – продовольственная. Для более эффективной работы по обеспечению уязвимых категорий населения продовольствием на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей будем более слаженно координировать свои действия с органами местного самоуправления на местах, областными и районными военными администрациями, Координационным гуманитарным штабом при ОВА и председателями общин», — отметила заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН.

Как сообщала Одесса News, 2 августа 2022 года начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко встретился с главой Офиса Управления Верховного комиссара ООН Мишель Альфаро по вопросам оказания финансовой помощи внутренне перемещённым лицам.

Фото: ООВА/Facebook

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