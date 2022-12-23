Максим Марченко встретился с французской делегацией: о чём шла речь

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с делегацией Французской Республики, прибывшей с визитом в Одесскую область, во главе с мэром города Гавра, бывшим премьер-министром Франции (2017-2020 гг.), главой партии Horizons Эдуаром Филиппом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что в составе французских гостей были бывший министр по делам Европы, депутат Европарламента Натали Луазо и Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Максим Марченко поблагодарил французских коллег за оказанную помощь Украине и Одесской области, а также проинформировал их о ситуации с безопасностью в регионе.

В рамках встречи был обсуждён ряд важных вопросов, в частности, о необходимости продолжения Черноморской зерновой инициативы и эффективной работы портов Одесской области, обеспечения глобальной продовольственной безопасности путём своевременного экспорта зерновых в страны, страдающие голодом, и эффективное функционирование банковской системы в период военного положения.

Эдуар Филипп отметил, что Франция всесторонне поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором и восхищается мужеством и сплочённостью украинского народа.

Начальник ОВА подчеркнул, что в результате постоянных ракетных ударов повреждается и уничтожается энергетическая инфраструктура нашего государства, поэтому помощь международных партнёров крайне необходима, особенно остро — в зимний период.

Также стороны обсудили заявку Одессы на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2030, в частности, Эдуар Филипп отметил, что «страны-конкуренты имеют много денег, а у Украины много друзей», что, по его мнению, значительно важнее сегодня для победы на всех фронтах.

Также в рамках визита в Одессу французская делегация посетила Одесский морской торговый порт, где ознакомилась с работой Зерновой инициативы.

Как сообщала Одесса News, 21 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с мэром города Гавр Эдуаром Филиппом.

Фото: ООВА

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