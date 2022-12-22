Мэр французского Гавра посетил Одессу

21 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с мэром города Гавр, экс-премьер-министром Франции господином Эдуаром Филиппом.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на встрече двух мэров также присутствовали депутат Европарламента Натали Луазо и Посол Французской Республики в Украине господин Этьен де Понсен.

Во время встречи мэр Одессы рассказал об отношениях с братским Марселем, а также поблагодарил гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, которую оказывает Франция Украине.

Господин Эдуар Филипп выразил слова поддержки, отметив, что вслед за их делегацией прибудет гуманитарный груз с оборудованием.

«Мы понимаем всю сложность ситуации, поэтому особенно приятно иметь возможность пообщаться с вами. Одесса звучит во Франции. И многие французы мечтают посетить ваш замечательный город. Роль Одессы как портового города во время войны чрезвычайно важна, как и в рамках послевоенного восстановления», — отметил мэр Гавра.

Отмечен также тот факт, что уже сегодня в Украине создан Национальный совет по восстановлению страны от последствий войны, а в Европе обсуждают План Маршала для Украины. Во-первых, это механизмы минимизации ущерба во время боевых действий, а во-вторых — документирование убытков, что ускорит восстановление.

Как сообщала Одесса News, один из самых развитых французских регионов «Прованс – Альпы – Лазурный берег» согласился стать первым партнёром Украины в подготовке Всемирной выставки Odesa EXPO-2030.

Фото: «Одесса»

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