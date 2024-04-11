От атаки врага по Одесскому району погибли 5 человек, среди них парамедик Роман Юхневич

В результате вечерней ракетной атаки баллистическими ракетами россиян, предварительно – Искандер-М, по Одесскому району погибли пять человек, в том числе один ребёнок — 10-летняя девочка, ещё 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Среди пострадавших 4 человека в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизнь, пять — в состоянии средней тяжести и ещё пять человек имеют лёгкие ранения. У 4-летней девочки — осколочное ранение спины и контузия. Она находится в больнице под наблюдением медиков. Укрзалізниця» в Facebook уточнила, что пострадали два железнодорожника.

В числе пятерых погибших — инструктор-парамедик Роман Юхневич с позывным Болгар, сообщил в Facebook глава общественной организации «Украинская служба спасения» Павел Дыба, подтвердил смерть инструктора 151-й учебный центр.

«Погиб член нашей организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный человек Роман Юхневич», – говорится в сообщении.

Учебный центр отмечает, что в Одессе Юхневич проходил стажировку.

«Возвращаясь домой после проведения учений по тактической медицине, Роман стал свидетелем первого прилёта ракеты «Искандер» и бросился оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Российские оккупанты нанесли второй удар с коротким интервалом по тому же месту. Он погиб, пытаясь спасти жизнь других людей, хотя имел право ехать домой отдыхать. Имел право, но не смог проехать мимо людей, нуждающихся в помощи», – говорится в некрологе.

Украинский волонтёр Роман Доник в Facebook отметил, что Юхневич был профессиональным, ответственным, изобретательным и мотивированным человеком.

«Он подавал большие надежды и должен был стать одним из лучших инструктором по тактической медицине. Подавал. Был. Мог. Всё в прошлом. Светлая память.», – написал Доник.

В Одесском районе повреждена критическая итранспортно-логистическая инфраструктура, находящиеся рядом грузовики.

Издание NV 11 апреля отмечало, что после новостей об ударах по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области компания «Укрзалізниця» с 11-го до 13 апреля ввела ограничения на перевозку по железной дороге в направлении станций Черноморск-Порт-Экспорт и Черноморск-Порт-ЦПС, которые находятся в Черноморске Одесской области.

Одесса News информировала о реакции Президента Украины Владимира Зеленского на массированный обстрел энергетической инфраструктуры, который страна-агрессор Россия устроила 11 апреля.

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