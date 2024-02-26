В бою за Украину погиб житель Одесской области Эдуард Пельтек, светлая ему память

22 ноября 2023 года на фронте, в районе населённого пункта Степное Донецкой области, в результате миномётного и танкового обстрела погиб старший солдат Эдуард Пельтек из Болградской громады Одесской области, родом из села Васильевка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook родной брат Эдуарда — Евгений.

Эдуард всю жизнь прожил вместе с семьёй в Болграде, здесь окончил третью школу, уехал в Одессу, затем устроил жизнь во Львове. Женился и воспитывал дочь. До мобилизации работал администратором в барбершопе.

В июне 2023 года получил повестку и стал боевым медиком второго штурмового взвода третьей штурмовой роты 25-й отдельной штурмовой бригады в/ч А4640.

У Эдуарда и его брата — Евгения — талант к музыке. Незадолго до смерти Эдуард написал свою песню. Мелодию сложить ему помог побратим, а слова принадлежат Эдуарду.

До своего 31-го дня рождения старший солдат не дожил девять дней.

Похоронили воина в Болграде.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в ноябре 2023 года жителя Беляевки Одесской области, военнослужащего Германа Непоридзе.

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Фото и видео: Mr.Peltek/Facebook

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