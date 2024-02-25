В бою за Украину погиб житель Одесской области Герман Непоридзе, светлая память

27 ноября 2023 года в Беляевке Одесской области простились с военнослужащим Германом Непоридзе.

Об этом сообщала пресс-служба Беляевского городского совета.

Бойцу, отдавшему жизнь за Украину, было 38 лет. Он погиб на Запорожском направлении.

Воина похоронили на Аллее Славы кладбища в Беляевке.

Одесса News сообщала о гибели 17 ноября 2023 года на фронте жителя села Новосёловка Одесской области Виталия Сырбу.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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