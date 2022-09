Парень из Болграда своим пением повернул к себе все кресла судей «Голоса Польши»

На польских телеэкранах стартовал 13-й сезон известного во всём мире вокального шоу «Голос».

Во втором выпуске «слепых прослушиваний» к участникам присоединился уроженец Болграда Одесской области, уличный музыкант Евгений Пельтек (сценическое имя — Mr.Peltek).

Парень захватил тренеров проекта исполнением песни «It’s Hard To Get Around The Wind» Алекса Тернера и развернул все четыре кресла.

Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry, а также Tomson и Baron из группы Afromental не сдерживали своей заинтересованности пением Евгения с первых секунд выступления, а затем присоединились к нему на сцене, чтобы вместе спеть «Knockin’ On Heaven’s Door» Боба Дилана в версии N’ Roses.

«У вас есть всё, что вам нужно», – отметил Baron.

Последние 6 лет Евгений Пельтек пишет свои песни в стиле инди-поп и инди-рок. С гитарой он объездил всю Украину и 12 стран Европы.

В визитке для телешоу музыкант заявил, что хочет принять в нём участие, потому что считает Польшу братской страной. А также напомнил миру, что сейчас каждый украинец живёт под прицелом российских ракет и что об этом не стоит забывать.

“У нас есть важная миссия: говорить повсюду о войне и подчёркивать, что Украине нужна помощь. Сейчас я живу в Ивано-Франковске и пою вместе со своей девушкой. 30 процентов от заработка с улиц мы жертвуем украинской армии, стараемся помогать, как можем”, – рассказал музыкант журналистам телепроекта.

Свой путь в «Голосе Польши» Евгений продолжит в составе команды певицы Lanberry. А на будущее есть амбициозные планы: выпустить авторский альбом, устраивать концерты в Европе, собирать средства на помощь Украине и нести нашу культуру всему миру.

Кстати. По инициативе народного тренера «Голоса страны» и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинской армии. Премьера состоится в эфире телеканала ТЕТ 2 октября в 21:00.

