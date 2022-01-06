Наследники Дэвида Боуи продали права на все его песни

Наследники легендарного британского певца Дэвида Боуи продали права на все его песни более чем за 250 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что сделка охватывает несколько десятилетий работы Боуи, в течение которых он записал 25 альбомов и хиты Heroes, Changes, Space Oddity, Let’s Dance и Rebel Rebel.

По данным СМИ, американская компания Warner Music Group приобрела права на все его песни более чем за 250 миллионов долларов США.

Для справки. Дэвид Боуи умер от рака печени 10 января 2016 года через два дня после своего 69-го дня рождения.

Как сообщала Одесса News, майка, в которой известный баскетболист Майкл Джордан играл в своём втором сезоне за команду Университета Северной Каролины, была продана в мае 20221 года на аукционе за 1,38 млн долларов.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat