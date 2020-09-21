Одесские меломаны наслаждались чарующими звуками «Золотых скрипок»

В рамках фестиваля «Золотые скрипки Одессы» в Летнем театре Горсада прошёл концерт, в котором с программой «От Моцарта до Паганини» выступил выпускник Одесской специализированной школы-интерната им. профессора П.С.Столярского, известный во всём мире скрипач Алексей Семененко.

Как отмечается на официальном сайте города, выступление прошло в сопровождении оркестра Одесской филармонии под руководством дирижёра, заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука.

«Мы перенесли фестиваль на декабрь. Но для того, чтобы скрипка прозвучала, как обычно, в конце сентября — начале октября, мы позволили себе провести один концерт», — рассказал художественный руководитель фестиваля Игорь Покровский.

Посетивший концерт Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что сегодня скрипичная школа Одессы — это знак качества во всём мире, а скрипку можно считать одним из символов нашего города.

«Я бесконечно восхищаюсь людьми, которые преданы своему делу, живут им и щедро делятся своим талантом с нами. Именно таким человеком был основатель школы скрипки Пётр Столярский. Именно таким человеком сегодня является Игорь Покровский. Он очень долго вынашивал идею собрать в Одессе мировых звёзд — выпускников одесской школы Столярского. Показать всю мощь и красоту нашей скрипичной школы. Это гениальная идея. Я не знаю, почему это не произошло раньше, но я рад, что вместе нам удалось реализовать задуманное», — сказал Геннадий Труханов.

Кстати. Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» проводится с целью возрождения музыкальных традиций нашего города, славы выдающихся мастеров скрипки, педагогов и исполнителей. Ежегодно, с 2015 года, в сентябре-октябре в Одессу съезжаются ведущие мировые скрипачи, жизнь и творчество которых связаны с Одессой и специализированной школой-интернатом им.профессора П.С.Столярского.

Как сообщала Одесса News, с 25 по 27 сентября в Одессе в 20-й раз пройдёт Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest.

Фото: «Одесса»