АРИЯ Tribute с симфоническим оркестром выступит в Одесской филармонии

11 марта в 19:00 за билет стоимостью от от 250 до 550 гривен в Одесской областной филармонии для всех ценителей тяжёлого рока можно послушать первый и единственный в СНГ АРИЯ tribute проект — группу BEAST.

Это незабываемые, всеми любимые хиты АРИИ.

На их концертах воссоздаётся неповторимая атмосфера арийских концертов.

Качественно, технично и невероятно эмоционально все главные хиты легендарной группы АРИЯ исполняет лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны» Иван Ворон и tribute группа BEAST.

Этот проект вот уже 6 лет пленяет сердца истинных поклонников музыки, у которой есть «Воля и разум» и которую пронзает «Горящая стрела», запущенная «Беспечным ангелом».



На концерте прозвучат такие шедевры, как «Я свободен», «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Осколок льда», «Герой Асфальта», «Ангельская Пыль» и многие другие мега-хиты группы АРИЯ.

Трибьют-бенд BEAST – проект, признанный не только фанатами рока, но и самими участниками группы АРИЯ.

BEAST – первый и единственный трибьют-бенд на просторах СНГ, которому удаётся максимально точно передавать всю мощь живых выступлений АРИИ.

Мощи, объёма и красоты исполняемой музыке придаст эстрадно-симфонический оркестр.