С 6 по 9 августа в Одессе пройдёт книжный фестиваль «Зелёная волна»

В этом году традиционный книжный фестиваль «Зелёная волна» проводится в двух форматах: офлайн и онлайн.

XXIV международный книжный фестиваль «Зеленая волна» в режиме офлайн-фестиваль пройдёт в Одессе с 6 по 9 августа, в режиме онлайн — с 6 августа по 6 октября.

Направления фестиваля: книгоиздание и книгораспространение, популяризация чтения, международные культурные связи, искусство иллюстрации, словесность, просветительство.

Фестиваль включает в себя книжную ярмарку, программу мероприятий на «Книжной сцене», программу для детей и подростков Корнейчуковского фестиваля детской литературы и программу форума «Украинская книга Одесской области».

Локации: Фестивальный центр в парке им. Т. Г. Шевченко («Книжная аллея», «Книжная сцена», «Территория творчества»); Одесская национальная научная библиотека.

В книжной ярмарке фестиваля примут участие издательства и книготорговые предприятия, представляющие художественную, учебную, научную, научно-популярную, специальную, детскую литературу, электронные издания, периодические издания, печатную графику.

В программе мероприятий на «Книжной сцене» — презентации новых издательских проектов участников фестиваля, презентации книг-лауреатов конкурсов «Искусство книги» и «Одесса на книжных страницах», чтения, авторские вечера.

Корнейчуковский фестиваль детской литературы представлен программой презентаций детских книг, мастер-классами писателей и художников-иллюстраторов, театральными и музыкальными программами.

Впервые в рамках «Зелёной волны» проходит форум «Украинская книга Одесской области»: состоятся «ОдессаБиблиосаммит», дискуссии по актуальным вопросам издательского дела и книгораспространения, творческие встречи и другие события.

В дни фестиваля также состоится награждение лауреатов традиционных книжных конкурсов «Зелёной волны» — «Искусство книги» и «Одесса на книжных страницах».

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Время работы: 10:00 – 20:00.

В онлайн-программе «Зелёной волны» — 59 событий в 17 спецпроектах. Это серии телемостов и видеопрограмм с участием украинских и иностранных писателей, издателей, книжных критиков, художников, музейщиков, библиотекарей.

Фокус-тема — «Реальность фантазии». В программе: интервью с представителями Городов литературы ЮНЕСКО, в число которых недавно вошла и Одесса; обсуждение одесского литературного мифа; беседы об искусстве современного книжного дизайна; знакомство с издательскими проектами музеев Украины; лекции об авторском праве в Украине; книжные новости; устные рецензии, чтения и т.д.

Гостей фестиваля можно будет смотреть и слушать на Youtube-канале, Facebook-странице и Instagram-странице «Зелёной волны».