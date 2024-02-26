Одесский Украинский театр приглашает на чёрную комедию

2 марта одесский Украинский драматический театр им. В.Василько приглашает на премьеру спектакля «Перевозчик» по драме украинской поэтессы, драматурга, лауреата международных конкурсов и премий Анны Яблонской.

Коллектив работал над созданием постановки в течение нескольких месяцев. Этот спектакль станет особым событием в жизни театра и всего города.

Чёрная комедия. Невероятное смешное и одновременно страшное приключение Мужчины, мечтавшего стать Писателем, но события его жизни завертелись так, что не каждый автор сможет подобное придумать. После жалкого существования – деньги падают на него словно из рога изобилия…

Анна Яблонская трагически погибла 13 лет назад. Но её творчество, а значит, и память о выдающейся одесситке продолжают жить.

Стоимость билетов от 80 гривен можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

Адрес: ул. Пастера, 15

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