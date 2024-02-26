Жизнь продолжается: за прошедшую неделю в Одессе родилось 114 малышей

На прошлой неделе в Одессе родилось 114 маленьких украинцев, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что население Одессы за неделю пополнили 61 мальчик и 53 девочки.

Одесса News информировала, что «Пакет малыша», который родители новорожденного или его опекуны могут получить в роддоме, стоит 7689 гривен. По желанию можно получить денежный эквивалент «пакета малыша» и самостоятельно приобрести необходимое для ребёнка.

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