В 5 родильных домах Одессы родилось за неделю 197 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных.

Как сообщает официальный сайт города, за неделю население Одессы пополнили две пары близнецов.

Отмечается, что новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали убедительное преимущество над мальчиками – на свет появились 110 юных одесситок и 87 маленьких одесситов.

На первом месте по количеству новорожденных на минувшей неделе городской роддом №7 – здесь увидели свет 57 младенцев.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы, а также областной перинатальный центр.

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