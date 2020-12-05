В Украине за сутки COVID зафиксирован у 13825 человек, ОП-ЗЖ требует отставки министра

Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет инициировать отставку главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, так как он не просто не справился с поставленными задачами и вызовами – он обманул народ Украины.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель партии «ОП–ЗЖ» Вадим Рабинович.

Политик обратил внимание на то, что украинская медицина оказалась не подготовленной к борьбе с эпидемией COVID-19, и при этом глава Минздрава продолжает вести губительную для медицины политику экс-министра Ульяны Супрун.



«Мы с нашими однопартийцами объехали девять больниц, чтобы лично посмотреть на состояние дела. По итогу хочу вам сказать: Степанов как порядочный человек должен застрелиться, – так он спасёт свою честь. После увиденного, министра Степанова нужно называть «Супрун», поскольку он последовательно продолжает уничтожать украинскую медицину», – заявил Вадим Рабинович.



При этом, обратил внимание политик, правительство Дениса Шмыгаля игнорирует все призывы увеличить финансирование медицины.

«Если Зеленский, Шмыгаль, Степанов и вся эта компания хотят добить украинский народ, то они делают всё правильно. Я напомню, что ещё весной Зеленский заявил: «Я и глава Кабмина Шмыгаль – лучшие специалисты по борьбе с пандемией…» Потом оказалось, что никакой эпидемии у нас нет, маски вывезли за рубеж. Прошло немного времени в все пафосно встречали самолёт с масками, принадлежащими крупной торговой сети. И при этом средства из коронавирусного фонда направили на создание патриотических фильмов и ремонт дорог… И что по итогу? А по итогу оказалось, что мы остались один на один со смертельной бедой…», – заметил политик.



В то же время Министр Степанов сегодня утром сообщил на своей странице в Facebook о новых 13 825 новых случаях коронавирусной болезни за сутки. В их числе — 713 детей и 629 медработников.

По его информации, за прошедшие сутки госпитализированы 1 504 человека; летальных случаев — 226; выздоровели — 14 724 человека.

Степанов радостно сообщил о тестировании за сутки методом ПЦР — 44 538, однако за предыдущие сутки протестировали 48 028 методом. Вчера методом ИФА протестировали 22 995 человек, а накануне — 26 852.

Количество заболевших с начала пандемии стремительно подходит к 1 миллиону человек, а летальных случаев более 13 тысяч.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058) и Одесской (1015) областях.

Как сообщала Одесса News, 3 декабря руководитель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский ознакомился с работой двух опорных больниц Одессы по COVID-19 — городской клинической инфекционной и горбольницы №5.