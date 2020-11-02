В Одесской области в воскресенье заболели коронавирусом 331 человек

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 331 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 2 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 25 325 случаев коронавируса, 379 летальных случаев (за последние сутки — 0).

Выздоровели всего 3 816 (за сутки 62 пациента).

Продолжают болеть 21 130 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, новоизбранный мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан не может принять присягу городского головы из-за болезни COVID-19.

Фото: Одесса News\Александр Аленксандров