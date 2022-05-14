Где в Одессе можно провакцинироваться от коронавируса

В медучреждениях Одессы продолжают проводить вакцинацию от COVID-19.
На 12 мая 2022 года в Одессе сделаны 1 087 356 прививок от COVID-19.
Работа центров массовой вакцинации от COVID-19 в настоящее время приостановлена в связи с военным положением.
Работают стационарные кабинеты вакцинации от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы. График работы: с 9 до 15 часов в рабочие дни. При себе нужно иметь паспорт и мобильный телефон.
Для прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. В настоящее время в Одессе в наличии имеются вакцины: Comirnaty/Pfizer – срок ревакцинации 21-28 дней и CoronaVac – вторая доза вводится через 14-28 дней.
Также, если после получения второй дозы вакцины прошло полгода и более, рекомендовано пройти бустерную вакцинацию для усиления иммунной защиты.
Адреса кабинетов вакцинации от COVID-19 в Одессе:
Киевский район:
— Фонтанская дор., 30/32;
— Фонтанская дор., 110;
— ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
— пер. Ушакова, 9;
— ул. Шишкина, 48/1;
— ул. Ефима Геллера, 43;
— ул. Левитана, 62;
— ул. Академика Филатова, 7-а.
Малиновский район:
— ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;
— ул. Болгарская, 38;
— ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
— Обсерваторный пер., 8;
— ул. Маршала Говорова, 26;
— ул. Пастера, 56;
— ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
— ул. Атамана Чепиги, 54
— ул. Академика Воробьёва, 5;
— ул. Героев обороны Одессы, 52;
— ул. Академика Заболотного, 59/1;
— ул. Давида Ойстраха, 7.
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