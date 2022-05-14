Где в Одессе можно провакцинироваться от коронавируса

В медучреждениях Одессы продолжают проводить вакцинацию от COVID-19.

На 12 мая 2022 года в Одессе сделаны 1 087 356 прививок от COVID-19.

Работа центров массовой вакцинации от COVID-19 в настоящее время приостановлена в связи с военным положением.

Работают стационарные кабинеты вакцинации от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы. График работы: с 9 до 15 часов в рабочие дни. При себе нужно иметь паспорт и мобильный телефон.

Для прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. В настоящее время в Одессе в наличии имеются вакцины: Comirnaty/Pfizer – срок ревакцинации 21-28 дней и CoronaVac – вторая доза вводится через 14-28 дней.

Также, если после получения второй дозы вакцины прошло полгода и более, рекомендовано пройти бустерную вакцинацию для усиления иммунной защиты.

Адреса кабинетов вакцинации от COVID-19 в Одессе:

Киевский район:

— Фонтанская дор., 30/32;

— Фонтанская дор., 110;

— ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

— пер. Ушакова, 9;

— ул. Шишкина, 48/1;

— ул. Ефима Геллера, 43;

— ул. Левитана, 62;

— ул. Академика Филатова, 7-а.

Малиновский район:

— ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;

— ул. Болгарская, 38;

— ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

— Обсерваторный пер., 8;

— ул. Маршала Говорова, 26;

— ул. Пастера, 56;

— ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

— ул. Атамана Чепиги, 54

— ул. Академика Воробьёва, 5;

— ул. Героев обороны Одессы, 52;

— ул. Академика Заболотного, 59/1;

— ул. Давида Ойстраха, 7.

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