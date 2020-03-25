Мэр Одессы рассказал подробности о первом в городе инфицированном коронавирусом

В Одесской области подтверждён первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Установлено, что заболевший прилетел в Киев из США. В Одессу приехал на личном автомобиле.

На данный момент оперативным городским штабом установлены все маршруты передвижения заболевшего. Проводится полная дезинфекция мест его пребывания.

В индивидуальном порядке отрабатываются все цепочки контактов, а также тестирование членов семьи заболевшего. Все контакты передаются в Лабораторный центр Одесской области.

Сегодня заболевший находится в полном телефонном контакте с оперативным городским штабом и предоставляет всю необходимую информацию о контактах.

В данный момент его самочувствие удовлетворительное, сказал мэр города.



Как сообщала Одесса News, лабораторно подтверждён первый случай коронавируса Covid-19 у жителя Одесской области — прокурора одной из одесских прокуратур, который недавно вернулся из турпоездки в Египет, однако он длительное время проживает в Киеве и не коммуницировал по прибытии из Египта ни с кем из одесситов.