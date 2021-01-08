Одесский и измаильский митрополит закупил, а Гриневецкий принял 20 концентраторов

Одесская епархия УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Покров и Милосердие» в рамках акции #ДоброОбъединяет передали 20 кислородных концентраторов для нужд здравоохранения одесского региона.

Об этом сообщает Православная Одесса.

В передаче дара приняли участие Высокопреосвященнейший Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Отмечается, что кислородные концентраторы будут находиться в одном из ковидных отделений Одесского областного госпиталя ветеранов войны, рассчитанного на 110 коек. В отделении ощущалась острая необходимость именно в таком медицинском оборудовании.

Сергей Гриневецкий поблагодарил Владыку Митрополита и отметил, что «это поступок настоящего Почётного гражданина города и области. Вся Ваша подвижническая деятельность, Ваши труды и молитвы были направлены на то, что бы в регионе был мир и спокойствие… Ваша личность, Ваша требовательность и Ваша доброта создают уют и благородство. Всё, что Вы делаете, свидетельствует о понимании необходимости стабильности и процветания нашего региона».

Владыка Агафангел призвал всех на своём месте стараться помочь преодолеть эту страшную болезнь, которая захватила весь мир, отметил подвиг врачей, которым приходится быть на передовой борьбы с заболеванием.



Как сообщала Одесса News, по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела активисты Одесской епархии проводят новогоднюю благотворительную акцию «Поделись своей добротой».

Фото и видео: Православная Одесса