Одесские виноделы бьют тревогу: беспошлинные вина с Европы их разорят

Винодельческие предприятия Одесского региона нуждаются в государственной поддержке из-за роста конкуренции.

Об этом сообщил руководитель управления аграрной политики Одесской облгосадминистрации Иван Петрив, комментируя отмену с 1 января 2021 года пошлины на ввоз вина из Европейского союза.

«Предприятия виноградарства Одесской области, где под виноградниками сосредоточены наибольшие площади насаждений Украины, а именно около 27 тысяч гектаров, собрали в 2020 году более 200 тысяч тонн виноградных гроздей. Часть урожая традиционно будет использовано для изготовления различных марок вин, однако доля их экспорта вряд ли будет значительной. Более того, в текущем году конкуренция вырастет и на внутреннем рынке из-за обнуления импортных пошлин из стран ЕС, что станет непростым экзаменом для одесских виноделов», — сообщает чиновник.

Как отмечает Петрив, лишь некоторые местные виноделы — производители вин марок «Одесское чёрное», «Сухолиманское сухое» и «Шабо Классик» — успешно конкурируют, сбывая свою продукцию в Китай, США, Израиль, Бельгию и другие страны. Так, компания «Шабо» уже открыла в Китае три больших магазина с товарами марки Master Tardan и существенно расширила сбыт вин в США.

«Мы разработали и передали в Кабмин ряд законодательных инициатив по стимулированию развития малых предприятий виноградарской отрасли. Некоторые только в прошлом году, к сожалению, были одобрены парламентом. Среди тех предложений, которые нуждались в одобрении правительства, было, в частности, создание Центра поддержки виноградарской культуры», — заявил представитель ОГА, добавив, что не менее важным шагом для отрасли стало и появление кадастра виноградников.

«Отмена пошлины на европейские вина — это мощный удар для украинского виноградарства и виноделия», — заявил вице-президент и закарпатской винодельческой компании Шато Чизай Игорь Радомысельский.

Как сообщала Одесса News, нулевая ввозная пошлина на вино, импортируемое из Европейского Союза, начала действовать в Украине с 1 января 2021 года.