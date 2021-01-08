Домой вернулись моряки, которых больше 4-х лет удерживали в Ливии

Утром 8 января в Украину прибыли четверо украинских моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, которые более 4 лет провели в тюрьме «Айн Зара» в Ливии.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«По поручению Президента, МВД вместе с МИД, успешно завершили сложные и длительные переговоры по освобождению украинских моряков, которых более 4 лет удерживали в тюрьме в Ливии. Сегодня утром четверо украинцев вернулись домой. Спасибо ГМС за службу», — сказал Аваков.

Отмечается, что моряков Павла Чайку, Владимира Тостогана, Евгения Мораря, Олега Вайнеровского встретили родные и близкие в аэропорту «Борисполь».

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, который встречал моряков, пожелал им быстрее вернуться к нормальной жизни.

«Президент Владимир Зеленский с самого начала ввёл принцип, что государство будет бороться за каждого своего гражданина. Украинцы возвращаются домой — это хорошая новость. Так есть и так будет», — подчеркнул Машовец.

Освобожденный моряк Тостоган поблагодарил Президента Украины, МИД, МВД и всем, кто помог членам экипажа танкера Captain Khayyam вернуться на родину.

«Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украине», — сказал он.

Другой освобождённый, Евгений Морарь, отметил, что его просто переполняют эмоции. «Хочу поблагодарить Президента Украины Зеленского, министра иностранных дел Кулебу, министра внутренних дел Авакова за помощь в возвращении на родную Украину. Здесь моя мама и сын, дома ждёт дочь. Эти пять лет, конечно, было трудно, но мы выдержали. Самое главное, что мы живы и вернулись домой», — подчеркнул моряк.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал возвращение освобождённых моряков на родину. «Украина никогда не забывает и не оставляет своих в беде. Освобождение граждан, оказавшихся в беде, это наш приоритет», — заявил он.

Глава государства в соцсетях выразил благодарность Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации украинских моряков.

Как сообщала Одесса News, 7 января в Офисе Президента заявили о возвращении в Украину четырёх украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения, обвинив их в контрабанде горючего.